Меньше всего в Украине до сих пор зарабатывают медицинские работники.

В Украине в сентябре на 242 гривни выросла средняя заработная плата - сейчас она составляет 14 239 гривень. Больше всего денег в Украине, как и в мире, зарабатывают представители авиационной отрасли.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

По словам эксперта, наименьшие зарплаты в Украине до сих пор у медиков. Что касается авиационной отрасли, уточняет он, то самые высокие гонорары получают первые и вторые пилоты гражданской авиации.

"Относительно медиков, здесь мы говорим о расчетах - речь идет о медицинском персонале. На самом деле в медицине, как и в других сферах, есть люди, которые имеют к медицине касательное отношение. Например, те же водители, люди, которые обслуживают технику. И зарплаты по состоянию на сегодня – медицина находится где-то в последней десятке по уровню заработной платы", - сказал Бураковский.

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Он уточнил, что точно проанализировать среднюю зарплату в Украине по цифрам Госстата нельзя. Они лишь показывают тренд по отрасли и по стране в целом.

"Но если мы хотим анализировать зарплату в более глубоком плане, мы должны смотреть на инфляцию и сколько людей какую зарплату получают. Тогда станет понятно, кто и сколько получает по максимуму, а кому нужна помощь", - добавил эксперт.

Недавний опрос показал, что почти половина работодателей (48,9%) планируют повысить зарплаты работникам в 2022 году, в то же время 42,9% еще не определились, а оставить зарплату на неизменном уровне планируют 8,2% опрошенных.

Автор: Юрий Годован