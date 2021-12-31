Позитивными факторами, которые будут влиять на курс в январе, аналитики называют усиление монетарной политики и переводы трудовых мигрантов.

Финансовые эксперты прогнозируют, что начало января на межбанковском валютном рынке будет спокойным в связи с большим количеством праздников. Значительные колебания курса ожидаются после 10 января.

Об этом пишет thepage.ua со ссылкой на прогнозы аналитиков.

Так, управляющий партнер компании "Атлант-Финанс" Юрий Нетесаный прогнозирует курс доллара на уровне 27,2 – 27,7 грн, а руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин уверен, что курс будет колебаться в пределах 28 – 28,5 грн за доллар.

Основными позитивными факторами, влияющими на курс доллара в январе, эксперты называют усиление монетарной политики, переводы трудовых мигрантов, а также высокий спрос и цены на экспортные товары.

Читайте такжеГривня ослабла в канун Нового года: курс в обменникахА вот среди негативных факторов аналитики выделяют энергетический кризис в мире, дефицит торгового баланса, коронавирус и его новые штаммы.

Ранее сообщалось, что, по мнению аналитика Concorde Capital Евгении Ахтырко, курс доллара в январе 2022 года может снизиться на 25 копеек и достичь отметки в 27 грн/дол.

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