В январе будет наблюдаться традиционно низкая экономическая активность, поэтому спрос на валюту не будет расти.

Курс доллара в январе 2022 года может снизиться на 25 копеек и достичь отметки в 27 грн/$.

Такой прогноз озвучила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко, сообщает "Обозреватель".

Читайте такжеЗа день дня до Нового года курс доллара в обменниках решил удивить украинцев

По словам эксперта, на курс будет влиять традиционное снижение бизнес-активности.

"Фундаментальных причин для ослабления гривны пока нет. Но есть ряд психологических факторов, которые удерживают гривню именно на этом уровне – 27,2 грн. Если мы посмотрим на межбанк, каждый день возникает тенденция к укреплению гривны, но продавцы начинают давить и курс удерживается. Если психологические факторы и дальше будут иметь место, курс может удержаться на тех же позициях и в дальнейшем".

По словам эксперта, в январе будет наблюдаться традиционно низкая экономическая активность, поэтому спрос на валюту не будет расти.

"Не будет большой активности, потому, наверное, не будет и большого количества участников рынка, которые могли бы предложить много валюты и установить тенденцию к укреплению курса. Но небольшое укрепление все-таки возможно. Вероятно, рынок будет пытаться вернуть курс к отметке 27 грн", - отметила эксперт.

Ахтырко отметила, что на курс также будет влиять эскалация конфликта с Россией.

Курс на 30 декабря:

Национальный банк Украины на четверг, 30 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,21 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.