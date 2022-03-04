Отключение от этих платформ российских и белорусских финучреждений значительно ограничит их доступ к международному финансовому рынку.

Национальный банк Украины призвал отключить от крупнейших в мире торгово-информационных платформ Bloomberg и Refinitiv российские и белорусские финансовые учреждения.

Об этом сообщает регулятор на своем официальном сайте.

"Торгово-информационные платформы Bloomberg и Refinitiv являются ключевыми игроками в сфере поставок данных и информации на мировом финансовом рынке. Несмотря на это, отключение от этих платформ российских и белорусских финучреждений значительно ограничит их доступ к международному финансовому рынку. Это очень важный этап противодействия военной агрессии на финансовом фронте", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейский Союз заявил об отключении от международной межбанковской системы платежей SWIFT семи российских банков.

Европейский фондовый рынок потерял 7 миллиардов долларов из-за нападения РФ на Украину.

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