Доля банка составляла 0,04% от чистых активов платежеспособных банков Украины.

Правление Национального банка Украины приняло решение отнести банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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"1 июля 2021 года правление Национального банка Украины, руководствуясь статьей 75 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", приняло решение отнести АО "КБ "Земельный капитал" к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности. С момента отнесения банка к категории проблемных финансовое состояние и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к возникновению невыполненных платежей клиентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно законодательству, владельцы существенного участия в банке должны принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка. Однако единственный владелец финучреждения не оказал финансовой поддержки банку.

По информации НБУ, доля банка составляла 0,04% от чистых активов платежеспособных банков Украины. Отнесение банка к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который на сегодня является устойчивым.

"Вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физлиц сумму в 200 тыс. грн, получат свои средства в полном объеме – это около 70% вкладчиков банка. Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2021 года составляет 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц)", - отметили в НБУ.

Фонд гарантирования вкладов:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) — учреждение, которое выполняет специальные функции в сфере гарантирования вкладов физических лиц, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков на Украине.

Фонд был создан по Указу Президента Украины "О мерах по защите прав физических лиц — вкладчиков коммерческих банков Украины" № 996/98 от 10 сентября 1998 года. При этом начальный размер возмещений составлял 500 грн. Функционирование этого института до 2012 года было урегулировано Законом Украины "О Фонде гарантирования вкладов физических лиц". С 21 сентября 2012 г. деятельность системы регулируется Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Согласно Ст. 26 Закона Фонд гарантирует каждому вкладчику в каждом банке возмещение средств по вкладам, включая проценты по состоянию на день начала процедуры выведения банка из рынка, но не больше максимальной суммы гарантирования, принятой на этот день, независимо от количества вкладов в одном банке.

Доступ к реестру неплатежеспособных банков:

23 июля 2020 года Фонд гарантирования вкладов физлиц совместно с ProZorro открыли доступ к Реестру неплатежеспособных банков. В реестре можно посмотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, в том числе права требования по кредитам, имущество и тому подобное.

Закон о гарантировании вкладов физлиц:

28 августа 2020 года большая палата Конституционного суда закрыла производство по делу о конституционности отдельных положений закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

7 сентября 2020 года Совет по финансовой стабильности одобрил механизм реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Неплатежеспособные банки:

В августе 2020 года правление НБУ к категории неплатежеспособных отнесло банк "Аркада".

В декабре 2020 года правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Автор: Екатерина Жирий