Фонд получит статус гражданского истца.

Верховная Рада Украины предоставляет Фонду гарантирования вкладов физических лиц право на предъявление гражданского иска в уголовных производствах.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в статью 128 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей обретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца» (№4547) проголосовали 267 народных депутатов Украины.

Читайте такжеПочему доверие вкладчиков и поднятие гарантированной суммы зависят от долгов Фонда гарантирования

Данным законопроектом Фонду предоставляется право на предъявление гражданского иска в уголовных производствах, инициированных им или уполномоченными лицами Фонда на ликвидацию банков (потерпевший).

Документом предусмотрено, что гражданский иск в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого принято решение о ликвидации по основаниям, определенным частью второй статьи 77 Закона «О банках и банковской деятельности», требования которых акцептованные Фондом гарантирования вкладов физических лиц, подает Фонд.

При этом предполагается, что в таком случае он обретает статус гражданского истца, который сохраняется за ним после прекращения деятельности неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации по основаниям, определенным вышеуказанной статьей.

Фонд гарантирования вкладов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) — учреждение, которое выполняет специальные функции в сфере гарантирования вкладов физических лиц, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков на Украине.

Фонд был создан по Указу Президента Украины «О мерах по защите прав физических лиц — вкладчиков коммерческих банков Украины» № 996/98 от 10 сентября 1998 года. При этом начальный размер возмещений составлял 500 грн. Функционирование этого института до 2012 года было урегулировано Законом Украины «О Фонде гарантирования вкладов физических лиц». С 21 сентября 2012 г. деятельность системы регулируется Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Согласно Ст. 26 Закона Фонд гарантирует каждому вкладчику в каждом банке возмещение средств по вкладам, включая проценты по состоянию на день начала процедуры выведения банка из рынка, но не больше максимальной суммы гарантирования, принятой на этот день, независимо от количества вкладов в одном банке.

Доступ к реестру неплатежеспособных банков

23 июля 2020 года Фонд гарантирования вкладов физлиц совместно с ProZorro открыли доступ к Реестру неплатежеспособных банков. В реестре можно посмотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, в том числе права требования по кредитам, имущество и тому подобное.

Закон о гарантировании вкладов физлиц

28 августа 2020 года большая палата Конституционного суда закрыла производство по делу о конституционности отдельных положений закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

7 сентября 2020 года Совет по финансовой стабильности одобрил механизм реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк