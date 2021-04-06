Индексация пенсий за март полностью завершена.

В 2021 году ожидается еще несколько этапов повышения пенсий в Украине. Кроме того, в этом году должны запустить накопительную пенсионную систему.

Об этом в Facebook рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, индексация пенсий за март полностью завершена - выплатили 43 млрд гривен, что на 20% больше, чем за март 2020.

Средний размер повышения составил чуть более 300 гривен, индексация коснулась 8 млн украинских пенсионеров.

С 1 июля увеличат надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет повышена минимальная пенсия.

С 1 октября установят ежемесячные доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

С 1 декабря состоится очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям.

Также в этом году планируется запуск накопительной пенсионной системы. Правительство предлагает следующую модель:

2% с уплаченных человеком налогов идут на личный пенсионный счет;

также на этот счет попадает еще 2% от ЕСВ, который платит работодатель;

человек сам сможет выбирать пенсионный фонд, который дальше будет инвестировать средства;

инвестиции могут происходить только в надежные, но не рискованные финансовые инструменты;

украинцы, которые выходят на пенсию, смогут выбирать: забрать все накопленные средства сразу, получать выплаты равными частями и даже оставить часть своих выплат по наследству;

накопительная пенсионная система в коем случае не отменяет солидарную, а будет осуществляться дополнительными выплатами.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Индексацию пенсий на 11% провели 1 марта.

С 1 апреля 2021 года стартовал перерасчет пенсий для работающих украинских пенсионеров.

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Автор: Елена Коваленко