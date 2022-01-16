Один из самых известных криптовалютных трейдеров Остин Арнольд, имеющий на ютубе больше миллиона подписчиков, поделился своим ТОП'ом цифровых валют, которые могут в ближайшее время показать крупный рост стоимости.
Если рассматривать самые перспективные криптовалюты для инвестирования в 2022 году, то аналитик выделяет три фундаментальных проекта: Ethereum, Tezos (XTZ) и Elrond (EGLD).
Ethereum
Причина уверенности в укреплении "эфира" – постепенное обновление альткоина и его переход на новую модель защиты Proof of stake (POS). Если все пойдет по плану, то уже к концу года цена ETH может вырасти до $30 000.
В январе один из создателей Ethereum и самый молодой криптомиллиардер мира Виталик Бутерин заявил, что полная реализация дорожной карты альткоина займет около 6 лет. Сейчас проект реализован на 50%. В планах на этот год – "подгон" показателя до 80%, отметил разработчик
16 января Ethereum торгуется по $3,3 тыс. За месяц альткоин подешевел на 15%, а его капитализация снизилась до $391 млрд. В начале ноября 2021 года криптовалюта обновила исторический максимум выше $4,8 тыс. С того момента ее стоимость упала на 33%.
Tezos
На текущей неделе легендарная торговая марка Gap выпустила собственные NFT-токены на блокчейне Tezos, напомнил Арнольд. По его словам, другие крупные корпорации также проявляют энтузиазм к платформе, поэтому стоит добавить этот альткоин в заметки.
Читайте такжеНад биткоином навис "крест смерти": что происходит с главной криптовалютой мира
16 января Tezos торгуется по $4,3. С начала 2022 года альткоин подешевел на 9%, а его капитализация снизилась до $3,7 млрд. В октябре прошлого года криптовалюта обновила исторический максимум выше $9,1. С того момента цена токена упала на 53%.
Tezos – это многофункциональная децентрализованная блокчейн-платформа с поддержкой смарт-контрактов и возможностью создания токенов и децентрализованных приложений.
Elrond
Трейдер также отметил, что для него серьезный интерес представляет корпоративная блокчейн-платформа Elrond, которая способна принести своим инвесторам значительную прибыль в самое ближайшее время. На восходящий потенциал криптовалюты указывает покупка его отцами-основателями португальской цифровой компании Utrust, которая сразу после закрытия сделки поспешила интегрировать Elrond в свою экосистему.
В последние минуты торговой пятницы Elrond перешагнул важную с психологической дочки зрения 200-долларовую отметку. В ноябре прошлого года криптовалюта обновила максимум выше $545. С того момента стоимость токена упала на 63%.
Блокчейн-платформа Elrond представляет собой высокоскоростную и масштабируемую блокчейн-сеть, чтобы сделать интернет-экономику доступной для всех. Основная цель проекта – создание новой и доступной цифровой экономики без каких-либо ограничений.
Ниже приведен оригинал рассуждений Арнольда на английском языке:
Ранее УНИАН уже писал, что рынок криптовалют переживает худшее начало года в своей истории, теряя за первые 2 недели с начала года капитализацию, равную ВВП Финляндии. Однако не все так плохо на рынке – некоторые токены смогли значительно подорожать за последнюю неделю.