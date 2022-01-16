Прислушиваясь к рекомендациям экспертов рынка помните, что курс криптовалют весьма нестабилен. Невозможно точно прогнозировать его рост или падение.

Один из самых известных криптовалютных трейдеров Остин Арнольд, имеющий на ютубе больше миллиона подписчиков, поделился своим ТОП'ом цифровых валют, которые могут в ближайшее время показать крупный рост стоимости.

Если рассматривать самые перспективные криптовалюты для инвестирования в 2022 году, то аналитик выделяет три фундаментальных проекта: Ethereum, Tezos (XTZ) и Elrond (EGLD).

Ethereum

Причина уверенности в укреплении "эфира" – постепенное обновление альткоина и его переход на новую модель защиты Proof of stake (POS). Если все пойдет по плану, то уже к концу года цена ETH может вырасти до $30 000.

В январе один из создателей Ethereum и самый молодой криптомиллиардер мира Виталик Бутерин заявил, что полная реализация дорожной карты альткоина займет около 6 лет. Сейчас проект реализован на 50%. В планах на этот год – "подгон" показателя до 80%, отметил разработчик

16 января Ethereum торгуется по $3,3 тыс. За месяц альткоин подешевел на 15%, а его капитализация снизилась до $391 млрд. В начале ноября 2021 года криптовалюта обновила исторический максимум выше $4,8 тыс. С того момента ее стоимость упала на 33%.

Tezos

На текущей неделе легендарная торговая марка Gap выпустила собственные NFT-токены на блокчейне Tezos, напомнил Арнольд. По его словам, другие крупные корпорации также проявляют энтузиазм к платформе, поэтому стоит добавить этот альткоин в заметки.

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16 января Tezos торгуется по $4,3. С начала 2022 года альткоин подешевел на 9%, а его капитализация снизилась до $3,7 млрд. В октябре прошлого года криптовалюта обновила исторический максимум выше $9,1. С того момента цена токена упала на 53%.

Tezos – это многофункциональная децентрализованная блокчейн-платформа с поддержкой смарт-контрактов и возможностью создания токенов и децентрализованных приложений.

Elrond

Трейдер также отметил, что для него серьезный интерес представляет корпоративная блокчейн-платформа Elrond, которая способна принести своим инвесторам значительную прибыль в самое ближайшее время. На восходящий потенциал криптовалюты указывает покупка его отцами-основателями португальской цифровой компании Utrust, которая сразу после закрытия сделки поспешила интегрировать Elrond в свою экосистему.

В последние минуты торговой пятницы Elrond перешагнул важную с психологической дочки зрения 200-долларовую отметку. В ноябре прошлого года криптовалюта обновила максимум выше $545. С того момента стоимость токена упала на 63%.

Блокчейн-платформа Elrond представляет собой высокоскоростную и масштабируемую блокчейн-сеть, чтобы сделать интернет-экономику доступной для всех. Основная цель проекта – создание новой и доступной цифровой экономики без каких-либо ограничений.

Ниже приведен оригинал рассуждений Арнольда на английском языке:

Ранее УНИАН уже писал, что рынок криптовалют переживает худшее начало года в своей истории, теряя за первые 2 недели с начала года капитализацию, равную ВВП Финляндии. Однако не все так плохо на рынке – некоторые токены смогли значительно подорожать за последнюю неделю.

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