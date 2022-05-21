По словам народного депутата, министр финансов отметил, что нужно возвращать систему налогообложения, которая действовала по состоянию на 23 февраля.

В Украину до конца года поступят значительные средства в валюте, поэтому давление на гривню должно ослабнуть.

Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Фролов (фракция "Слуга народа") по итогам встречи депутатов фракции с министром финансов Сергеем Марченко, на которой обсуждалась ситуация в бюджетной сфере.

"По курсу гривни ситуация в ближайшее время должна стабилизироваться, в Украину до конца года поступят значительные средства в валюте, поэтому давление на гривню должно ослабнуть", - отметил Фролов.

При этом он добавил, что 5 миллионам беженцев, выехавших из Украины из-за военных действий, ежемесячно перечисляются "существенные (не бюджетные) средства (до 2,5 млрд долларов)".

Депутат отметил, что на встрече обсуждалась возможность отмены льготного ввоза автомобилей из-за рубежа, расширение компенсаций на коммунальные услуги по ВПЛ.

Фролов подчеркнул, что "военные" расходы достигают 7 млрд долларов в месяц и являются безусловным приоритетом для финансирования государством.

"Социальные вопросы государство также закрывает, хотя поступления в доходной части стремительно упали: таможня в марте обеспечила всего лишь около 20% плановых доходов, в апреле – 30%; налоговая собирает средства лучше – в апреле поступило около 70% довоенных поступлений. В целом доходы покрывают лишь треть крайне необходимых расходов военного времени", - пишет депутат.

Он отмечает, что май стал самым сложным месяцем по закрытию всех платежей, ведь средства от международных партнеров поступили только в пятницу, 20 мая, поэтому "с понедельника задержки по выплатам будут постепенно погашаться".

Фролов рассказал, что помощь от Запада поступает и является для Украины критически важной в текущих условиях, а крупнейшими донорами являются США, Великобритания и Канада.

"В то же время, не все средства от отдельных стран и международных организаций поступают в форме грантов и безвозвратной помощи, многие предоставляют кредитный ресурс под мизерный или нулевой процент. Позиция министра, которому нужно закрывать огромные государственные расходы, заключается в том, что нужно возвращать систему налогообложения, которая действовала по состоянию на 23 февраля", - сообщает нардеп.

Фролов отмечает, что также на встрече обсуждались вопросы о социальных расходах на оккупированных территориях – они сейчас осуществляются по согласованию с соответствующим главой военной администрации, а также необходимость изменения приоритетных расходов, которые могут осуществляться из местных бюджетов в условиях военного положения.

По его словам, речь шла о работе "по аккумуляции замороженных на Западе средств и имущества России на восстановление Украины (ожидаем принятия соответствующего закона в Канаде, что может стать хорошим прецедентом и примером для других)".

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина в ближайшие месяцы рассчитывает получить финансовую помощь в размере 9 млрд евро от Европейского Союза и 9 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, 20 мая Европейская комиссия предоставила Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Вас также могут заинтересовать новости: