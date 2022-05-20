Также предложен дополнительный заем в 9 млрд евро для Украины в 2022 году.

Европейская комиссия предоставила Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Сегодня мы выплатили Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро", написала президент Еврокомиссии.

Также, по ее словам, предложен дополнительный займ в 9 млрд евро для Украины в 2022 году.

"Мы будем работать над платформой для восстановления, чтобы помочь восстановить свободную и демократическую Украину", - добавила фон дер Ляйен.

Транш для ВСУ:

13 апреля 2022 года Совет ЕС утвердил третий транш в размере 500 миллионов евро для нужд ВСУ.

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