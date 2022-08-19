Сейчас правительство увидело целесообразность возвращения акциза на топливо.

Украина будет постепенно возвращать налоги на топливо, которые были снижены или отменены весной этого года.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин в эфире информационного телемарафона.

"Украина возвращает налоги. Таким образом, чтобы потребитель не почувствовал этой нагрузки. Сегодня правительство увидело целесообразность возврата именно акциза. Вопрос возврата ставки НДС на светлые нефтепродукты сегодня на повестке дня не стоит", - сказал он.

По его словам, дальше правительство будет смотреть на ситуацию на мировых рынках энергоресурсов, на ситуацию внутри страны, и уже потом выдвигать предложения.

Напомним, в марте парламент отменил налоговый акциз на топливо и снизил обязательства по НДС до 7 процентов с 20-ти. Это помогло потребителям и бизнесу в самые трудные шоковые времена иметь топливо по приемлемой цене.

14 августа Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается отменить на горючее льготное налогообложение, введенное с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Правительственным законопроектом вместо "нулевой" ставки акциза устанавливается акциз "100 евро за 1000 литров" для всех видов горючего.

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