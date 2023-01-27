Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 10 копеек – до 40,30 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне остался на уровне предыдущего дня - 43,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн/долл., евро – 42,30 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,98 грн.

Курс во время войны:

В мае 2022 года в Украине были отменены ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля официальный курс гривни был снижен на 25% - до 36,57 грн/долл.

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