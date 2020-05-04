Нацбанк ожидает умеренного ускорения роста цен

При этом большинство членов Комитета монетарной политики Нацбанка высказались за смягчение монетарной политики.

Комитет монетарной политики Национального банка Украины ожидает, что в ближайшие месяцы будет наблюдаться умеренное ускорение инфляции.

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Как сообщает пресс-служба НБУ, об этом говорилось на заседании комитета, которое состоялось 22 апреля.

"Ожидается, что в ближайшие месяцы рост цен умеренно ускорится вследствие мартовского ослабления гривни. Однако в дальнейшем инфляция будет ограничиваться падением потребительского спроса и сохранением низких цен на энергоносители. Это, по мнению всех членов комитета, создает пространство для снижения учетной ставки с целью поддержания восстановления экономики", - сказано в сообщении.

При этом большинство членов комитета высказались за смягчение монетарной политики.

Двое из десяти членов комитета, как и ранее, ожидают дальнейшего снижения ставки до 7% до конца 2020 года. Трое членов комитета отметили, что необходимо учесть неопределенность развития событий в Украине и мире, остановившись на показателе 8%.

По мнению половины членов комитета, существенное снижение инфляционного давления создает оперативное пространство для более решительного снижения ставки. Один из них ожидает снижения до 6,5%, другие – до 6% в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, правление Национального банка приняло решение о снижении учетной ставки с 24 апреля на 2 п.п. - до пятилетнего минимума в 8% годовых, при этом ставка снижается седьмой раз подряд.

Нацбанк по-прежнему ожидает снижения учетной ставки до 7% к концу года и при этом не исключает возможности большего смягчения монетарной политики в этом году в том случае, если сокращение потребительского спроса из-за карантинных мер и ослабления деловой активности будет существеннее давить на инфляцию в сторону ее снижения, чем регулятор ожидает сейчас.