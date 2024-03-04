"ПриватБанк" обнародовал свежий курс.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 4 марта, вырос на 15 копеек - до 38,60 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 41,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,00 грн, евро - по курсу 40,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не менялся и составляет 38,46 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос до 42,02 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 4 марта, вырос на 5 копеек - до 38,55 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 41,90 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек - до 38,60 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,50 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 12 копеек и составляет 41,96 грн/евро (курс продажи - 41,80 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,16 грн/долл. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 41,26 грн/евро.

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