Средства по этой программе помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины.

Международный валютный фонд перечислил Украине 1,4 млрд долл. США в эквиваленте по программе экстренной поддержки.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

"Сегодня Международный валютный фонд перечислил Украине 1,4 млрд долл. США в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument в соответствии с решением Совета директоров МВФ", - написал Шевченко в Facebook.

По его словам, средства по этой программе помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины.

Окончательное решение относительно использования средств Украиной будет принимать Министерство финансов как финансовый агент Украины в отношениях с Фондом.

Как сообщал УНИАН, Украина прекратила сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках программы Stand-by, второй пересмотр которой начался за день до войны.

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