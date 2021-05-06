Украине необходимо приложить больше усилий для обеспечения стабильности финансовой системы, независимости центрального банка, борьбы с коррупцией и проведения других реформ.

Международный валютный фонд продолжает диалог с Украиной по программе сотрудничества stand-by, в рамках которой Украина может получить около 5 млрд долл. финансовой помощи, однако настаивает на большем прогрессе Украины в проведении реформ.

Как сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге, Украине необходимо приложить больше усилий для обеспечения стабильности финансовой системы, независимости центрального банка, борьбы с коррупцией и прочих согласованных с Фондом реформ.

"Ранее в этом году мы провели виртуальную встречу с украинскими властями по поводу продвижения этих реформ. Дискуссия была продуктивной, однако Украина нуждается в большем прогрессе", - сказал Райс.

Напомним, сегодня, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Украина настроена на продолжение партнерского сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнение взятых на себя обязательств.

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Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что до 1 июня Верховная Рада примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с МВФ.

Украина и МВФ: что известно

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Миссия завершилась в Украине без принятия решения о пересмотре программы.

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Автор: Анна Нагорная