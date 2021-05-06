В свою очередь Блинкен заверил, что США видят прогресс, которого Украина достигла в очень сложных обстоятельствах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина настроена на продолжение партнерского сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнение взятых на себя обязательств.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном, который находится с визитом в Украине.

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В частности, Зеленский подчеркнул, что в Украине продолжают проводить реформы. Он отметил, что целью его политики является также системная деолигархизация.

Со своей стороны Блинкен поблагодарил главу Украинского государства за теплый прием в Украине и передал искренние поздравления от президента США Джо Байдена, который "очень ценит разговор", состоявшийся между двумя лидерами несколько недель назад.

Блинкен заверил, что США видят прогресс, которого Украина достигла в очень сложных обстоятельствах. "Я приехал в Украину, чтобы лично подтвердить вам нашу решительную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, нашего партнерства. Много лет США стоят рядом с Украиной против агрессии, поддерживают укрепление демократии, развитие институтов, борьбу с коррупцией и продвижение реформ", - сказал госсекретарь.

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by работала в Украине с 11 января по 12 февраля 2021 года. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

Сегодня, 6 мая, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что до 1 июня Верховная Рада примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Автор: Константин Гончаров