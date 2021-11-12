По второму траншу Украина должна получить примерно 700 млн долл.

Международный валютный фонд намерен рассмотреть вопрос о выделении Украине следующего транша 22 ноября.

Об этом сообщается на официальном сайте МВФ.

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Согласно обнародованному календарю заседаний МВФ, вопрос Украины будет рассмотрен в понедельник, 22 ноября, а главной темой станет первый пересмотр сотрудничества в рамках программы stand-by.

Stand-by для Украины:

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов. По плану второй транш МВФ для Украины должен составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

На повторной миссии в октябре этого года Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы финансирования stand-by.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидал, что в ноябре 2021 года Совет директоров Международного валютного фонда примет решение о выделении Украине нового транша в 700 млн долларов в рамках программы финансирования stand-by.

Автор: Богдан Слуцкий