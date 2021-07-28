Зеленский сегодня будет общаться по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина готова к получению очередного транша от МВФ, поскольку парламент принял необходимые для проведения реформ законы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время общения с журналистами в рамках форума "Украина 30. Децентрализация".

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"Я считаю, что ключевые реформы, которые нужны были нам, совпадали с желанием и структурными маяками МВФ. Я считаю, что мы их сделали, - проголосовали, не сделали еще реформы, к сожалению, но самое главное - куда мы идем", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что сегодня в 18:00 будет общаться по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

"Я считаю, что у нас в принципе многое готово. Может, еще идет согласование некоторых вещей между Министерством финансов, между Марченко и менеджментом МВФ. Сегодня мы поговорим, что готово и не готово. Мне кажется, что мы находимся в решающей ситуации", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в Украине начались все необходимые как для страны, так и для западных партнеров, реформы.

"Они проголосованы. Мы говорим о важных вещах для Украины и для наших западных партнеров - земельная реформа, банковская реформа, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей и ... реформа Службы безопасности Украины ... Считаю, что мы готовы к получению транша", - сказал президент.

Stand-by для Украины: что необходимо знать

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 2,1 млрд долларов.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Миссия завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

Автор: Екатерина Жирий