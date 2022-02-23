Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) сегодня начинает обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы stand-by.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около $5 млрд, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере $2,1 млрд. По плану второй транш должен был составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно $700 млн.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли сделки на уровне персонала по первому пересмотру программы финансирования stand-by.

24 ноября 2021 года Украина получила второй транш от Международного валютного фонда в размере почти $700 млн.