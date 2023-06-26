Бремя обслуживания долга для ведущих экономик может стать самым высоким в истории.

Швейцарский банк международных расчетов (BIS) призвал к дальнейшему повышению процентных ставок, заявив, что мировая экономика сейчас находится в критической точке, поскольку страны пытаются обуздать инфляцию.

Как сообщает Reuters, об этом со ссылкой на годовой отчет заявил генеральный менеджер BIS Агустин Карстенс, отметив при этом, что несмотря на неуклонный рост ставок за последние 18 месяцев, инфляция во многих странах с развитой экономикой остается стабильно высокой, а скачок стоимости заимствований спровоцировал самый серьезный банковский крах со времен финансового кризиса 15-летней давности.

"Мировая экономика находится на критическом этапе. Необходимо решить серьезные проблемы. Время навязчивой погони за краткосрочным ростом прошло. Денежно-кредитная политика теперь должна восстановить ценовую стабильность. Фискальная политика должна консолидироваться", — заявил Карстенс

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Клаудио Борио, глава денежно-кредитного и экономического подразделения BIS, добавил, что сейчас существует риск "инфляционной психологии". Как говорится в материале, это первый случай, когда во многих странах мира всплеск инфляции сосуществовал с широко распространенной финансовой уязвимостью.

Чем дольше инфляция остается высокой, тем сильнее и дольше требуется ужесточение политики, говорится в отчете BIS, предупреждая, что возможность дальнейших проблем в банковском секторе теперь "существенна".

По словам Борио, если процентные ставки достигнут уровня середины 1990-х годов, общее бремя обслуживания долга для ведущих экономик при прочих равных условиях станет самым высоким в истории.

"Я думаю, что центральные банки возьмут инфляцию под контроль. Это их работа — восстановить ценовую стабильность. Вопрос в том, какова будет стоимость", - сказал он.

"Очень высокий уровень долга, заметный всплеск глобальной инфляции и сильный рост цен на жилье в эпоху пандемии подтверждают все эти параметры", — говорится в сообщении BIS.

По оценкам также, расходы на поддержку стареющего населения вырастут примерно на 4% и 5% ВВП в странах с развитой экономикой (СР) и странах с формирующимся рынком (СФР) соответственно в течение следующих 20 лет.

Если правительства не будут затягивать пояса, то к 2050 году долг в странах с развитой экономикой и развивающихся странах превысит 200% и 150% ВВП и может быть еще выше, если темпы экономического роста снизятся.

Мировая экономика

В ноябре 2022 года в МВФ предупреждали о новом спаде в мировой экономике в рекордно короткий срок и прогнозировали тяжелый и затяжной кризис.

В январе МВФ сообщал, что у 2023 году экономика замедлится, но в следующем году возобновится, впрочем рост останется слабым. В Фонде подчеркивали, что одной из угроз для глобальной стабильности остается война в Украине.

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023-2024 годы. В странах с развитой экономикой, как ожидается, замедление роста будет особенно значительным.

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