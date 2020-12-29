Прогноз относительно ВВП озвучил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

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«Как мы видим прогноз на 2021 год. Мы видим рост в 4,6%. Мы всегда в Министерстве экономики пытаемся оперировать цифрами и исходить из реалий. Мы видим стабилизацию и возобновление экономической деятельности в четвертом квартале. А 4,6% - это не только наш прогноз, а консенсус-прогноз по рынку. МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 3,4%, Национальный банк Украины по состоянию на октябрь – 4,2%, Dragon Capital, ICU, ЕБРР - от 4 до 5,7% рост ВВП», - сказал он.

Предыдущие показатели ВВП

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

По состоянию на 29 декабря 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сохранило базовый макроэкономический прогноз, который предполагал падение валового внутреннего продукта Украины на 4,8% по итогам 2020 года.

Госбюджет-2021 и ВВП

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.

21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

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Автор: Дмитрий Шварц