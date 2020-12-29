В ведомстве прогнозируют рост ВВП / фото УНИАН Владимир Гонтар

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

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«Как мы видим прогноз на 2021 год. Мы видим рост в 4,6%. Мы всегда в Министерстве экономики пытаемся оперировать цифрами и исходить из реалий. Мы видим стабилизацию и возобновление экономической деятельности в четвертом квартале. А 4,6% - это не только наш прогноз, а консенсус-прогноз по рынку. МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 3,4%, Национальный банк Украины по состоянию на октябрь – 4,2%, Dragon Capital, ICU, ЕБРР - от 4 до 5,7% рост ВВП», - сказал он.

Предыдущие показатели ВВП

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

По состоянию на 29 декабря 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сохранило базовый макроэкономический прогноз, который предполагал падение валового внутреннего продукта Украины на 4,8% по итогам 2020 года.

Госбюджет-2021 и ВВП

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Автор: Дмитрий Шварц