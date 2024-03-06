Частично расходы были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

По состоянию на 1 марта 2024 года международные резервы Украины составляли 37,052 млрд долл. США. В феврале они снизились на 3,8%, или 1,473 млрд долл. Это обусловлено валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, сообщили в Нацбанке со ссылкой на предварительные данные.

Так, в феврале чистая продажа валюты НБУ составила почти 1,509 млрд долл. США, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с январем. В то же время за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 1,129,5 млрд долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 379 млн долл.

Отмечается, что частично расходы были компенсированы поступлениями от международных партнеров. На валютные счета правительства в НБУ поступило более 1,336 млрд долл. США. Из этой суммы:

Видео дня

523,6 млн долл. США – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

514,4 млн долл. США – грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;

295,0 млн долл. США – грантовые средства от Норвегии, поступившие через Всемирный банк;

3,2 млн долл. США – кредитные средства от Всемирного банка под гарантию Испании.

Международные резервы Украины

По состоянию на 1 февраля 2024 года международные резервы Украины составляли 38,525 млрд долларов США. В январе они снизились на 4,9%, или 1,983 млрд долларов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции заявил, что Украина в 2024 году ну ждается как минимум в 37 млрд долларов финансовой помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: