Отмечается, что некоторые требования не хотят выполнять украинские народные депутаты или их выполнение затягивает правительство.

Международные партнеры ужесточают требования, которые нужно выполнить Украине, чтобы в дальнейшем получать финансовые ресурсы на покрытие дефицита государственного бюджета в этом и следующем годах. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на свои источники.

Одна из областей поддержки, находящихся под угрозой, - это ежемесячные гранты от США в размере примерно 1,5 миллиарда долларов в месяц. В сентябре ожидается последний транш в рамках текущего финансового года в Америке, однако для дальнейшего выделения денег США выставили Украине неформальное условие в виде подготовки законопроекта по усилению институциональной независимости и эффективности работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Принятие этого закона до конца текущего года было одним из условий выделения макрофинансовой помощи от Евросоюза и кредитования от МВФ, однако Соединенные Штаты желают увидеть более четкий алгоритм выполнения этой задачи.

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"Проект закона О САП надо подготовить до 15 сентября - такое пожелание есть от США", - рассказал изданию один из собеседников в правительстве.

Еще один источник подтвердил вероятность такого неформального условия, но пояснил, что для финансирования со стороны США каких-то конкретных условий обычно нет.

Еще одна проблема с финансированием может возникнуть по линии Международного валютного фонда. Сейчас Украина и МВФ сотрудничают по новой 4-летней программе, заключенной в марте текущего года на общую сумму 15,6 млрд долларов.

Наша страна уже получила два транша на 3,6 млрд долларов, а третий в размере 900 миллионов планируется получить после просмотра программы в октябре.

Просмотр программы в июне для получения второго транша Украина прошла достаточно быстро и легко, выполнив все пять условий, поэтому и получила деньги по графику. Но к осеннему пересмотру список условий вдвое больше, а некоторые из них выполнить будет довольно сложно.

"Прежде всего проблемы могут возникнуть с условиями по возобновлению проверок предприятий, возврату е-декларирования, пожизненному контролю за финансовым состоянием "политически значимых лиц" (т. н. "ПЕПы" – Politically Exposed Persons). Кроме того, сложности могут быть и при выполнении условий по энергетическому сектору", - отмечает издание.

В июле парламент принял закон об отмене льготного 2% - го единого налога и возобновлении проверок предприятий, однако, по неофициальной информации, Международный валютный фонд не засчитает этот документ как выполнение условия. Дело в том, что в последний момент было изменение редакции текста закона, которую никто не согласовал с МВФ, а возобновление проверок отложили до окончания военного положения.

Принять законопроект о возобновлении е-декларирования планируют в сентябре, а вот вероятность возобновления пожизненных проверок "ПЕПов" на сегодня крайне мала, хотя этот законопроект нужно принять до конца сентября.

"С этим вопросом ситуация самая сложная. Поддержки среди депутатов нет", - отметил один из собеседников СМИ.

Под вопросом и выполнение условий МВФ по реформе управления Оператора ГТС, ведь правительство должно было передать акции компании в управление Министерству энергетики еще в июле, но это решение не принято до сих пор. Кроме того, есть еще условие, что до конца октября должны отобрать и назначить новый наблюдательный совет компании.

"Учитывая, что процесс отбора и назначения наблюдательного совета занимает около трех месяцев, можно предположить, что "маяк" не будет выполнен в срок", - отмечает издание.

Международная финансовая поддержка Украины

В июле этого года министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в 2024 году Украине на покрытие дефицита государственного бюджета будет необходима поддержка международных партнеров примерно на том же уровне, как и в этом году. Общая сумма, которую нужно привлечь Украине в 2024 году, по его словам, составляет не менее 42 млрд долларов.

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