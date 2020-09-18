Министр финансов Сергей Марченко допустил, что расходы на программу «теплых кредитов» могут быть добавлены в проект госбюджета на 2021 год.
Об этом он заявил во время представления проекта госбюджета в Верховной Раде.
Читайте такжеГосбюджет-2021 предусматривает 104 миллиарда гривень на льготы и субсидии
«Если будет необходимость, то мы готовы на этапе доработки найти возможности относительно дополнительного финансирования, в том числе программы теплых кредитов путем перераспределения за счет других программ», - сказал Марченко.
Что такое "теплые кредиты"
Механизм финансирования "теплых кредитов" предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.
Ключевые цифры госбюджета-2021
Ключевые цифры бюджета на следующий год выглядят следующим образом:
- рост ВВП + 4,6%;
- средний курс - 29,1 грн/долл;
- доходы госбюджета - почти 1,1 трлн грн;
- расходы госбюджета - 1,3 трлн грн;
- дефицит бюджета - 270 млрд грн.
Хронология событий 18 сентября
Кабмин представил в парламенте проект госбюджета на 2021 год.
14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.
В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram