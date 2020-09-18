Расходы на программу «теплых кредитов» могут быть добавлены в проект госбюджета.

Министр финансов Сергей Марченко допустил, что расходы на программу «теплых кредитов» могут быть добавлены в проект госбюджета на 2021 год.

Об этом он заявил во время представления проекта госбюджета в Верховной Раде.

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«Если будет необходимость, то мы готовы на этапе доработки найти возможности относительно дополнительного финансирования, в том числе программы теплых кредитов путем перераспределения за счет других программ», - сказал Марченко.

Что такое "теплые кредиты"

Механизм финансирования "теплых кредитов" предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.

Ключевые цифры госбюджета-2021

Ключевые цифры бюджета на следующий год выглядят следующим образом:

рост ВВП + 4,6%;

средний курс - 29,1 грн/долл;

доходы госбюджета - почти 1,1 трлн грн;

расходы госбюджета - 1,3 трлн грн;

дефицит бюджета - 270 млрд грн.

Хронология событий 18 сентября

Кабмин представил в парламенте проект госбюджета на 2021 год.

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

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Автор: Игорь Орел