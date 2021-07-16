В 2022 году планируется увеличение средней зарплаты медикам до почти 14,5 тыс. грн.

Кабинет министров планирует в следующем году повысить заработные платы работникам медицинской сферы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам премьера, средняя зарплата в экстренной медицине на сегодня составляет свыше 21 тысячи гривен (после налогообложения – почти 17 тысяч гривень), а в 2022 году планируется увеличение средней зарплаты до 29 тысяч 869 гривень (после налогообложения – 24 тысячи 44 гривни).

Читайте такжеЗеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты медиков: стали известны суммы

В первичном звене средняя заработная плата на сегодня составляет 15 тысяч 652 гривни (после налогообложения – 12 тысяч 599 гривень), а в 2022 году планируется увеличение этого показателя до 16 тысяч 357 гривень (после налогообложения – 13 тысяч 167 гривень).

Во вторичном звене заработная плата на сегодня составляет почти 11 тысяч гривень (после налогообложения – 8855 гривень), а в 2022 году планируется увеличение до 13 тысяч 300 гривень (после налогообложения – 10 тысяч 706 гривень).

В целом средняя зарплата сейчас в медицинской сфере составляет 11 тысяч 553 гривни (после налогообложения – 9300 гривень), а на следующий год планируется ее повышение до почти 14,5 тысячи гривень (после налогообложения – 11 тысяч 672 гривни).

Справка УНИАН. Первичное звено ― это семейные врачи, педиатры и терапевты, не имеющие специализации. Больницы вторичного звена предоставляют специализированные и более сложные услуги ― например, при травмах, отравлениях, патологических состояниях, беременности, помогают восстанавливаться после болезни.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий