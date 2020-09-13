Лучшая из худших. Может ли Украина вырваться из экономического лагеря стран "третьего мира"
Власти постоянно акцентируют внимание, что одним из главных приоритетов для Украины остается привлечение внешнего финансирования на выгодных для нашей страны условиях. Хотя международные финансовые агентства дают Украине неплохие рейтинги, с нами продолжают сотрудничать МВФ, ЕБРР и другие, что-то останавливает крупных инвесторов. Влияют ли на ситуацию скандалы в НБУ и можно ли ее изменить?
Украине нужны инвестиции. И власти это понимают. Не удивительно, что в июне на встрече с крупным и средним бизнесом в Германии президент Украины Владимир Зеленский отметил, что «инвестиционный климат является для нас приоритетом». «Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают. Я, как президент, буду гарантировать вам независимость инвестиций, буду гарантировать, что на вас никто не будет давить», - сказал он.
Но, похоже, одних гарантий главы государства для инвесторов недостаточно. Еще один фактор, способный изменить скептическое отношение к Украине – обязательства нашей страны, которые мы неукоснительно выполняем. Так, в начале этого месяца Украина произвела самую крупную выплату по внешним обязательствам в сумме 2,1 млрд долларов США (всего в пиковом по выплатам третьем квартале этого года Украина должна выплатить 6,2 млрд долларов). А авторитетное международное агентство Fitch Ratings подтвердило для Украины рейтинг «B» со стабильным прогнозом для заимствований в иностранной валюте.
«Для снижения стоимости государственных заимствований в иностранной валюте необходимо повысить международные кредитные рейтинги Украины с категории спекулятивных ценных бумаг с рейтингом «B» со стабильным прогнозом, до инвестиционного уровня, - считает глава совета Нацбанка Богдан Данилишин. – А для удешевления государственных заимствований в национальной валюте нужна активная политика Национального банка по управлению доходностью на рынке гривневых ОВГЗ».
По его словам, банковское кредитование постепенно восстанавливается: «В июле рост корпоративных кредитов банков составил 2,3%, домашним хозяйствам - 1,4%. С начала года рост кредитов составил 4,6% и 2,1% соответственно. Закреплению этого тренда будут способствовать высокие показатели достаточности капитала банков (на 01.08.2020 - 21,5% при нормативном значении не менее 10%) и планируемых изменениях в банковском регулировании, направленных на повышение гибкости банков по оценке рисков по кредитным операциям», - отмечает он.
Аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов также говорит о позитивных тенденциях. По его словам, в августе объем размещенных ОВГЗ составил 16,8 млрд грн. «Причем больше половины - 8,6 млрд грн - были размещены на срок более 12 месяцев. В июле таких госфондов было размещено только на 2 млрд грн. Это - положительная тенденция, так как размещение более долгосрочных облигаций снижает будущую долговую нагрузку», - говорит он.
При этом, он обращает внимание на упомянутую публикацию международного рейтингового агентства Fitch Ratings: «Дана высокая оценка макроэкономической политике Украины, отмечены достижения по борьбе с инфляцией. Также отмечена важность сотрудничества с МВФ для дальнейшего доступа на рынок долгового капитала. Вместе с тем, отмечено наличие определенных сложностей в обслуживании суверенного долга».
Эксперт отмечает, что Fitch Ratings зафиксировал прогнозный объем ЗВР Украины на конец года в размере 27,4 млрд долларов США, против 29 млрд долларов на начало сентября. «Инфляция на конец года ожидается на уровне 5%, в 2021-м году ожидается ускорение до 5,3%, а в 2022 году 5,7%. Тем не менее, есть над чем работать, потому что рейтинг «В» относится к спекулятивному. Поэтому крупные институциональные инвесторы не могут инвестировать в украинские ценные бумаги согласно требованиям их риск-менеджмента. Что делает заимствования для Украины довольно дорогими», - подчеркивает Андрей Гойлов.
Поскольку в сложившейся сегодня ситуации ожидать, что крупные иностранные инвесторы ворвутся на украинский рынок, не стоит, большее значение получает создание максимально позитивного имиджа вокруг отечественных ОВГЗ. Но, к сожалению, тут у нас, как и во многих других сферах, тоже не все гладко. Причем, в возникающих время от времени скандалах, оказываются замешаны менеджеры Национального банка Украины.
К примеру, в текущем году банковский рынок удивила декларация уже экс-директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко за 2019 год. На тот момент руководитель ключевого для межбанковского валютного рынка департамента Центробанка указал в декларации доход от купонов и погашения ОВГЗ в 2019 году на уровне 15,2 млн грн. Кроме того, в документе зафикисирован и действующий портфель гривневых гособлигаций в размере 5,7 млн грн.
Часть банкиров убеждены, что это – конфликт интересов и использование крупным менеджером Нацбанка инсайдерской информации, которой он обладал. Ведь сферу валютных операций в НБУ Сергей Пономаренко возглавлял шесть лет – начальником Управления валютных операций и анализа финансовых рынков НБУ он был назначен 11 сентября 2014 года.
Зампредседателя правления одного из крупных украинских банков, пожелавший остаться неназванным, отмечает, что «Пономаренко брал именно гривневые бумаги и в нужное время, поскольку сам регулировал в Нацбанке работу межбанка и мог подстраивать его «под себя» и свои личные сделки».
Собственно, такого мнения придерживаются добрая половина участников рынка. Они уверены, что именно этот конфликт интересов стал причиной недавнего увольнения Пономаренко из НБУ.
«Увольнения Пономаренко из-за этого конфликта интересов потребовало новое руководство Нацбанка, провозгласившее своей целью ликвидацию в Центробанке, процветающих годами, теневых схем. Кроме того, назначенный с июля главой Нацбанка Кирилл Шевченко активно искал нового руководителя возглавляемого Пономаренко департамента в расчете на то, что тот сдвинет с мертвой точки важные для валютного рынка вопросы. Речь о создании института маркетмейкеров, об инструментах: опционах, форвардах, ф’ючерсах и т.д.», - отмечает наш источник в одном из крупных украинских банков.
Вторая половина рынка согласна с тем, что Пономаренко уволился вскоре после прихода новой команды в руководство НБУ. Но, по их мнению, сделал он это в рамках обычной ротации руководящих команд: приходит новая команда – с ней приходят и новые люди, а старые кадры, соответственно, уходят.
Директор Центра содействия реформ Георгий Чижов отмечает, что, как бы там ни было, «информация о том, что бывший директор департамента открытых рынков НБУ получал многомиллионные доходы от ОВГЗ, что означает серьезный конфликт интересов, вряд ли сильно удивила кого-то в Украине или за ее пределами».
«По сложившейся недоброй традиции, это привычное, ожидаемое поведение. И какую-то немедленную негативную реакцию со стороны внешних инвесторов и кредиторов оно вряд ли вызовет. На потенциальных покупателей ОВГЗ эта новость не произведет сильного впечатления – их интересует прогноз курсовой динамики гривны, которая определяется совсем другими факторами. Что же касается основных международных кредиторов Украины – МВФ, ЕБРР и других – они к таким «финтам» наших чиновников давно привыкли. Разумеется, суверенная деловая репутация страны находится на соответствующем уровне», - подчеркнул он.
Вместе с тем, Георгий Чижов напоминает, что международные финансовые институты взаимодействуют с очень разными странами, «среди которых наша – еще далеко не худшая». «В принципе, этим можно утешаться и сохранять все, как есть. Но если мы действительно хотим что-то поменять и выйти в глазах мировой финансовой общественности за рамки «третьего мира» (а это важно не только с точки зрения национальной гордости, но и повлияет на конкретные условия кредитования), необходимо уже наводить порядок и вводить европейские критерии деловой этики должностных лиц. Есть надежда, что в обновленной команде Нацбанка Украины это хорошо понимают и готовы сделать одним из приоритетов своей работы», - подытожил Директор Центра содействия реформ.
А насколько правы эксперты в своих оценках руководства НБУ, перспектив украинских ценных бумаг и улучшения рейтингов нашей страны, можно будет наблюдать уже по результатам третьего квартала.
Игорь Веков