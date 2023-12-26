Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,74 грн, евро - 41,67 грн

Курс доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 26 декабря, остался на предыдущем уровне – 37,90 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 41,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,40 грн, евро - по курсу 40,95 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" подешевел на 14 копеек - до 37,74 грн. Курс евро при оплате картой сегодня составляет 41,67 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 26 декабря, подешевел на 4 копейки – до 38,16 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 42,00 грн за евро.

В следующем году возможна постепенная девальвация гривны. Курс традиционно будет зависеть от баланса спроса и предложения на валюту, а также от стабильности поступления международной финансовой помощи, что сейчас под вопросом.

По словам эксперта в сфере финансов Елены Коробковой, гривна, вероятнее всего, будет дрейфовать в сторону послабления, но этот процесс будет плавным и умеренным по амплитуде. На горизонте 12 месяцев наиболее вероятной является корректировка курса иностранной валюты на 10-15% по базовым сценариям развития. Самым мощным риском является приостановка внешней финансовой поддержки Украины, что может впоследствии усилить давление на гривну, отметила эксперт.

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