Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 41,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 26 декабря, подешевел на 4 копейки – до 38,16 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 42,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,30 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 10 копеек – до 38,10 грн/долл. (продать доллар можно за 37,97 грн). Курс евро же в обменниках подорожал на 2 копейки, до 41,97 грн/евро (курс продажи – 41,75 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, курсовая ситуация на валютном рынке в январе будет достаточно прогнозируемой: при частых, но крайне незначительных колебаниях, курсовые пределы допустимых валютных изменений не изменятся.

Эксперт считает, что текущие курсовые изменения не будут превышать 0,2 грн, а разница между курсами межбанка и наличного рынка также вряд ли превысит 0,2 грн.

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