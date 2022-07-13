Курс гривни к евро сегодня составляет 38 грн/евро.

Курс гривни на наличный доллар в "Приватбанке" сегодня ослаб на 30 копеек – до 37,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня подешевела на 50 копеек до - 38 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,60 грн за долл., евро - 36,50 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 36,63 грн, а на евровые карточные расчеты – 36,77 грн.

Курс гривни на наличный доллар в "Приватбанке" вчера ослаб на 1 гривню 40 копеек - до 37,30 грн/долл. Относительно евро гривня подешевела на 10 копеек - до 37,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 36,40 грн за долл., евро – 36,30 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляли 36,50 грн, а на евровые карточные расчеты - 36,63 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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