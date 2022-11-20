Курс гривни к евро сегодня составляет 41,20 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне предыдущего показателя - 40,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составил 41,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни. Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте госбюджета на следующий год Кабмин спрогнозировал средний курс гривни на уровне 42,2 грн/долл.

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