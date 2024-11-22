Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 43,45 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 22 ноября, не изменился и в среднем составляет 41,65 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 6 копеек и составляет 44,05 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,45 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,61 грн/долл., что на 1 копейку дороже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,55 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 44,00 грн/евро, курс продажи - 43,75 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 22 ноября, составляет рекордные 99 000,59 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 105 965,30 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 22 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,29 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,47 гривен за один евро. Таким образом, гривна укрепилась на 9 копеек.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, с 25 ноября по 1 декабря ожидаются коридоры колебаний валютных курсов в диапазоне 41,2-41,7 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

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