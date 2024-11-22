Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 43,86 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 22 ноября, не изменился и составляет 41,60 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня также неизменен и составляет 44,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 грн, евро - по курсу 43,20 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 19 копеек - до 43,86 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 22 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,29 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,47 гривен за один евро. Таким образом, гривня укрепилась на 9 копеек.

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,61 грн/долл., что на 1 копейку дороже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,55 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 44,00 грн/евро, курс продажи - 43,75 грн/евро.

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