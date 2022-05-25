Курс гривны к евро составляет 39,35 грн/евро.

Курс гривны до доллара в банковских обменниках Киева на утро среды, 25 мая, укрепился на 70 копеек – до 37,00 грн/долл по сравнению с предыдущим показателем.

Как передает корреспондент УНИАН, курс гривни к евро укрепился на 15 копеек - до 39,35 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 35,50 грн за долл., евро - 37,40 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: