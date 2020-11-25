Что гривня подарит украинцам под елочку

В конце года национальная валюта в Украине начинает вести себя непредсказуемо, но кризисная ситуация с пандемией коронавируса и проблемы в отношениях с МВФ в этом году подливают масла в огонь. Эксперты рассказали о своих прогнозах, что ждать украинцам от курса гривни к концу неспокойного года.

Приближаются новогодние праздники, в преддверии которых курс гривни традиционно начинает нервничать.

На украинскую валюту давит несколько факторов. С одной стороны, многие компании и организации «закрывают фонды», проводят расчеты со своими сотрудниками, что приводит к увеличению массы денег у украинцев, которые активно тратят их на еду, подарки и отдых, а также покупают валюту для пополнения сбережений. С другой стороны, экспортёры вынуждены увеличить продажу валютной выручки для уплаты квартальных налогов, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке.

Чаще всего, гривня в этот период демонстрировала следующую модель поведения: ослаблялась в декабре и стабилизировалась с завершением новогодних и рождественских праздников, когда у украинцев заканчивались лишние деньги в карманах и кошельках.

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Однако драматический 2020 год не похож на все остальные.

В течение последнего месяца курс украинской валюты претерпевал колебания в пределах пятидесяти копеек. В конце октября более-менее стабильная гривня начала сдавать позиции по отношению к доллару, и 4 ноября достигла уровня 28,60 грн/долл. Однако спустя буквально несколько дней гривня укрепилась до 28,11 грн/долл. и некоторое время удерживалась на таком уровне. Затем началось новое снижение.

Оптимизм Минфина

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявляет, что не видит рисков существенной девальвации гривни до конца года.

«Для Минфина курс гривни к доллару США является исключительно техническим показателем, который используется для расчетов бюджетных показателей. У меня нет страхов относительно обменного курса гривни к доллару США, и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года», - сказал он.

По словам министра, сейчас нет фундаментальных макроэкономических факторов давления на национальную валюту.

«Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики в результате распространения пандемии COVID-19, прогнозировать значения высоковолатильных показателей достаточно сложно», - добавил министр.

Вместе с тем, в инвестгруппе ICU назвали незначительное укрепление гривни в начале ноября временной передышкой и спрогнозировали возвращение к постепенному падению в ближайшие недели.

«Гривня удивила резким усилением. Откуда такой скрытый ресурс в гривне, которой до конца года пророчили только падение? Ответ довольно тривиален - это временная передышка», - сообщили в ICU.

В компании отметили, что избыточный спрос на валюту, который возник несколько недель назад после ситуации вокруг Конституционного суда и толкал гривню вниз, довольно быстро иссяк. Кроме того, иностранные инвесторы снизили темпы выхода из украинских ОВГЗ, а экспортеры готовились к уплате квартальных налогов, продавая доллар.

По прогнозам экспертов компании, в ближайшие недели курс под влиянием сезонных факторов вернется в коридор 28,5-29 грн/долл.

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Уже сейчас гривня вновь начала слабеть, достигнув на сегодняшний день отметки в 28,37 грн/долл. по официальному курсу. И по мнению экспертов ICU, на этой неделе потребность в валюте возрастет после погашений ОВГЗ, а вот предложение может еще больше уменьшиться, ведь объемы налоговых платежей уже будут меньше.

«НБУ может снова позволить рынку балансироваться самостоятельно и наблюдать за постепенным ослаблением гривни, не принимая участия в курсообразовании. Поэтому курс гривни может продолжить движение в сторону 28,5 грн/долл. и закончить месяц в ожидаемом коридоре 28,5-29 грн/долл.», - сообщили в компании.

Проблемы с МВФ

Важным фактором, который может оказать влияние на ситуацию на национальном валютном рынке, помимо возможного ужесточения карантинных ограничений, является ожидаемый транш от Международного валютного фонда, на который власти возлагают большие надежды в условиях значительной дыры в государственном бюджете нынешнего года и проблем с принятием бюджета на 2021 год. Однако чем ближе новогодние праздники, тем призрачнее вероятность его получения.

Экс-министр экономики Украины, а ныне внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов накануне заявил, что до конца года Украина не получит транш МВФ.

«Транша не будет. Физически, календарно мы не успеваем. Это нереально. Транша в этом году не будет», - сказал Милованов.

Он отметил, что в этом году еще возможно организовать визит миссии МВФ в Киев и, в лучшем случае, – заключить договорённости на рабочем уровне.

«Если очень хорошо поработать – это не очевидно, но это возможно – то можно получить то, что называется – достижение договорённостей на рабочем уровне. Почему это важно? Такое достижение договоренностей дает позитивный сигнал финансовым рынкам и позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ на несколько месяцев по приемлемым процентам», - подчеркнул экс-министр.

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Аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов в комментарии УНИАН подтвердил, что курсовая динамика на межбанке во многом будет определяться ходом согласования с МВФ двух траншей на 1,5 миллиарда долларов США.

«Эти средства необходимы для подтверждения надежности Украины в качестве партнера на международном долговом рынке. По этой причине переговоры с главой МВФ ведутся на самом высоком уровне. Глава НБУ на встрече в Вашингтоне так и не смог продвинуться в решении данной проблемы. Усилия президента Украины тоже оказались безрезультатными», -сказал Гойлов.

«Основные противоречия с Фондом касаются целостности "антикоррупционной вертикали", независимости НБУ и параметров госбюджета на 2021 год. Без решения этих проблем на межбанке будут наблюдаться сильные колебания валютных курсов», - добавил он.

Аналитик отметил, что, с одной стороны, присутствуют отрицательное сальдо торгового баланса, снижение объемов переводов от трудовых мигрантов и плохой урожай зерновых культур, являющийся ключевым товаром украинского экспорта. С другой стороны, растет спрос на валюту со стороны нерезидентов, которые стремятся конвертировать финансовые накопления и выводить их в свои юрисдикции, также повышается интерес к импортным товарам и усиливается угроза тотального карантина.

"Сгладить" ситуацию, по мнению эксперта, может Национальный банк, объем резервов которого составляет 26,1 миллиарда долларов США, но эти ресурсы не безграничны.

«Исходя из текущей ситуации, получение транша до конца года от МВФ маловероятно, поэтому давление на курс будет сохраняться. До конца года по курсу доллара США против гривни ожидаю роста к уровню 28,55. Европейская валюта к гривне, вероятно, продолжит укрепляться к отметке 33,85 грн/евро», - сказал Гойлов.

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб также отметил, что на курс гривни давит вероятность введения в Украине нового локдауна и отсутствие прогресса в переговорах с МВФ, которое затрагивает и отношение других кредиторов.

«На начавшейся неделе мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,5-28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн», - сказал Иосуб.

Без паники!

Несмотря на пессимизм в отношении скорых перспектив получения Украиной транша МВФ, аналитик Pro-Consulting Роман Соловей сказал УНИАН, что паниковать и ожидать каких-либо резких изменений курса национальной валюты в конце года не стоит.

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«Начиная с середины сентября, курс рос не так быстро, после чего в октябре дошел до отметки 28,1-28,3 грн/долл. и колеблется в этих пределах. По нашему прогнозу, эта тенденция продолжится до конца года, благодаря чему курс так и будет находиться в интервале 28,1 - 28,6 грн/долл.», - сказал Соловей.

По его словам, об относительной стабильности курса свидетельствует и стабильность золотовалютных резервов Украины, которые за последний год увеличились на 3,3 процента, несмотря на сокращение резервов на 2,5 миллиарда долларов в сентябре в связи с выплатами по внешним долгам.

«Если говорить об укреплении валюты, то в начале ноября наблюдалось укреплении гривни по отношению к доллару США, а не наоборот. Ситуация с евро такая же. На данный момент нет предпосылок к тому, чтобы все стало наоборот, что тоже положительно влияет на курс гривни по отношению к иностранным валютам», - подчеркнул аналитик.

Большинство опрошенных экспертов не ожидают драматических изменений курса национальной валюты, несмотря на угрозу нового локдауна и несвоевременное получение очередного транша МВФ.

При этом при подготовке проекта госбюджета на 2021 год правительство использовало прогнозный курс 29,1 грн/долл., что дает пространство для маневра. И если гривня снизится еще, то это будет в пределах ожидаемого коридора.

Ведь на фоне плохого состояния украинской экономики, неопределенности с финансовой поддержкой международных партнеров и еще большего давления на бизнес из-за ужесточения карантинных мер, незначительные колебания гривни не смогут испортить согражданам грядущие новогодние праздники.

Екатерина Жирий

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