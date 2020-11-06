Уменьшение резервов связано с погашением внешних и внутренних обязательств государства и проведением валютных интервенций Нацбанком.

Международные резервы Украины в октябре сократились на 1,5% - до 26,1 миллиарда долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в октябре резервы сократились в результате погашения внешних и внутренних обязательств государства и проведения валютных интервенций Национальным банком для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке.

В целом, по данным Нацбанка, динамику резервов в течение октября определяли, в частности, операции правительства по управлению государственным долгом.

"Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 381 миллион долларов США (в эквиваленте). В частности, 213,3 миллиона долларов были направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, 78 миллионов долларов США - на обслуживание еврооблигаций, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составили 188 миллионов долларов", - сказано в сообщении.

Причины сокращения резервов НБУ

Также, по данным регулятора, на динамику резервов повлияли и операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Отмечается, что в отдельные дни октября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в том числе активизации импортеров. Для сглаживания колебаний Национальный банк провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму 191,3 миллиона долларов.

Согласно сообщению, также произошла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют, и в прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 1,1 миллиона долларов.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

Международные резервы Украины в сентябре сократились на 8,7% - до 26,5 миллиарда долларов.

В 2019 году международные резервы Украины выросли на 22% - до 25,3 миллиарда долларов, достигнув семилетнего максимума.

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Автор: Екатерина Жирий