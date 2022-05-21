Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса для коммерческих банков.

Курс гривни к иностранным валютам должен стабилизироваться в ближайшие 10-12 дней после того, как Национальный банк снял ограничения по курсообразованию для коммерческих банков.

Об этом в телемарафоне рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

"Через 10-12 дней будет нормализация курса между "белым" и "серым" рынком. Сейчас выровняется возможность для банковского сегмента продажи валюты физическим лицам после того, как регулятор снял 10% ограничения. Теперь банки смогут покупать валюту по более привлекательному курсу, что прекратит расцвет операций на "сером" рынке", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Вас также могут заинтересовать новости: