Продать доллар можно в среднем по курсу 38,70 грн, евро – 42,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 19 марта, вырос на 20 копеек – до 39,20 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,70 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 20 копеек и составляет 42,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,20 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал сразу на 27 копеек – до 39,19 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,04 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 20 копеек и составляет 42,85 грн/евро (курс продажи – 42,65 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 19 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,97 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,45 грн/евро, то есть гривня ослабла на 20 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

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