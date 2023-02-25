Курс евро составляет 41,60 грн/евро.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" остался на уровне предыдущего дня - 39,55 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 10 копеек - до 41,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,05 грн/долл., евро – 40,60 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,49 грн.

Кус гривны во время войны - что известно

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничение на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко отметил, что на формирование курса в марте могут положительно повлиять валютные поступления за экспорт, объемы международной "энергетической" и военной помощи для преодоления последствий вражеских атак и успехи Вооруженных сил Украины. Он считает, что глобальных изменений в курсе валют в марте не будет.

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