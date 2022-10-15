Курс гривни к евро составляет 39,50 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 3 копейки – до 40,90 грн/евро.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни остался на прежнем уровне – 39,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн за долл., евро-38,40 грн за евро.

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Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

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