Эксперт прогнозирует, что курс приблизится к отметке 26-26,1 грн за доллар.

В период с 11 до 17 октября в Украине ожидается умеренное снижение курса доллара по отношению к гривне.

Такой прогноз озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, сообщает "Обозреватель".

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Эксперт прогнозирует, что курс приблизится к отметке 26-26,1 грн за доллар.

"Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 26,1 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 26,0/26,2 грн", – заявил аналитик.

В то же время, аналитик Roboforex Андрей Гойлов прогнозирует, что валюта может подешеветь до психологической отметки.

"Вероятно, что на предстоящей неделе доллар к гривне продолжит снижаться к уровню 26,00 грн/дол. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет до отметки 30,25", – отметил специалист.

Согласно прогнозу аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака, доллар в Украине будет дешеветь. Он прогнозирует, что с 11 по 17 октября средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,25-26,50 грн/дол.

Курс на 11 октября:

Национальный банк Украины на понедельник, 11 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз до конца месяца:

Банкиры считают, что в октябре гривня уступит доллару США и курс американской валюты снова пойдет вверх.

Автор: Елена Коваленко