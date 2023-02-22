В конце прошлой недели курс доллара немного вырос, но уже 20 февраля гривня стабилизировалась.

Курс доллара на наличном рынке в Украине до конца текущей недели (26 февраля) будет находиться в коридоре 39,5 - 40,3 грн/долл.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, не исключив, что участники наличного рынка попытаются в очередной раз развернуть курсовой тренд, пользуясь предстоящими выплатами зарплат украинцам, передает 24 канал.

Если же эти попытки в конечном итоге не будут поддержаны реальным спросом, существенного роста курса ожидать не стоит, прогнозирует эксперт:

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"По моему мнению, курс доллара на наличном рынке в течение этой недели будет находиться в коридоре 39,5 - 40,3 гривны за доллар".

Банкир напомнила, что в конце прошлой недели курс доллара немного вырос, но уже в понедельник гривня стабилизировалась на уровне 39,75 - 39,9 грн/долл.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 21 февраля

Напомним, в банковских обменниках Киева 21 февраля курс гривни к доллару укрепился на 5 копеек - до 39,95 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составил 42,50 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек - до 39,65 грн за доллар. Курс евро к гривне подешевел на 10 копеек - до 41,95 грн/евро.