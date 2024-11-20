Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 43,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 20 ноября, не изменился и в среднем составляет 41,65 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также остался неизменным и составляет 44,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,60 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,60 грн/долл., что на 8 копеек дешевле вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,55 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек - до 44,15 грн/евро, курс продажи - 44,00 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 20 ноября, составляет 93 080,82 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 830 260,04 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 20 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,33 грн/долл. Таким образом, гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро установлен на уровне 43,69 гривен за один евро, то есть гривна ослабилась на 6 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что до конца года можно ожидать дальнейшей девальвации гривны, но в ситуации валютных ограничений и контроля со стороны НБУ многое будет зависеть от решений регулятора.

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