По словам аналитика, если скачок произойдет, он будет спекулятивным.

Последние массированные ракетные удары России по Украине могут привести к тому, что курс доллара перевалит за 50 гривень.

Об этом аналитик компании Esperio Александр Болтян, передает ubr.ua.

По мнению эксперта, в том случае, если курс настолько взлетит вверх, это будет спекулятивный скачок, на котором смогут заработать спекулянты на рынке наличного доллара:

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"Гривна может упасть и к уровню 50 гривень за доллар, но это будет спекулятивный скачок, который можно будет использовать только в пользу менял или банков… Продавать валюту по высокому курсу будут, а вот покупать будут только с высоким спредом, так как официальный курс гривны не упадет".

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар сегодня

Напомним, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 13 октября укрепился на 30 копеек – до 41,00 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 50 копеек – до 39,50 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 20 копеек – до 40,50 грн/долл. Курс евро к гривне ослаб на 20 копеек - до 39,30 грн/евро.

Ранее эксперт озвучил причину, по которой в Украине растет курс доллара.