На данный момент есть ряд инструментов, которые помогут заработать.

Валютный рынок Украины отличился постепенной девальвацией гривни, но нет причин ожидать резких скачков. Эксперты рассказали, покупать или продавать доллары.

"Тот, кто сегодня купит доллар по 41,7 грн. за единицу, вероятно получит в конце года доход в 4,8%", - рассказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии ТСН.

В свою очередь член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин напомнил, что годовая инфляция находится на уровне 15,1%. Он рассказал, что лучше всего выбрать для преумножения сбережений в нынешних условиях.

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"Биткоин за год, с апреля по апрель, дал доход 61,8%. Плюс – нет налогов, высокая ликвидность, то есть возможность быстро и выгодно продать, минусы – высокие риски, низкая доступность. Золото – доход 48,6%. Плюс – умеренные риски, минусы – налоги, широкая разница между курсами купли и продажи, низкая ликвидность. Гривневые ОВГЗ – 16,4%. Плюсы – нет налогов, минимальные риски, высокая ликвидность и доступность. Минус – длительное время действия, не менее года. Недвижимость – 14,8%. Здесь, кроме неплохого дохода по аренде, только минусы: высокие налоги при оформлении, есть риски, высокий порог входа, низкая ликвидность. Евро – 11,3%, гривневый депозит – 10,4% годовых с учетом налогов, доллар – 4,8%, валютный депозит – 0,9%", - объяснил аналитик.

По его словам, получить доход, который бы превысил инфляцию, можно на данный момент только от криптовалюты, золота и ОВГЗ. В то же время он призывает держать часть свободных средств в валютной наличности.

Кроме того, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что обычным украинцам лучше всего вложить треть средств в гривневые ОВГЗ и депозиты, треть – валютные ОВГЗ и депозиты, а остальное хранить в наличной валюте.

Стоит отметить, что все эксперты не советуют продавать валюту без необходимости.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира до 1 июня

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на валютном рынке сейчас наблюдается относительная стабильность, и именно такой станет последняя неделя мая, ведь текущие курсовые изменения будут происходить уже в достаточно привычном коридоре 41,6-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро.

При этом он отметил, что доллар будет "барахтаться" ниже отметки в 42 гривни, а соотношение между курсами доллара и евро будет соответствовать мировым тенденциям: 1 евро будет равняться 1,10-1,15 доллара.

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