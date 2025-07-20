Безналичный доллар и евро немного подешевели.

Новый поворот в торговой войне США и Европейского Союза с возможным введением с 1 августа 30%-ных пошлин заставил инвесторов нервничать. Ведь они, как и руководство ЕС, надеялись, что вопрос к этому моменту решится.

Аналитик Алексей Козырев отметил, что ввиду нынешних условий курс доллара сегодня, 20 июля, в большинстве обменников и открытых отделений банков будет в пределах - прием 41,30-41,65 грн и продажа 41,80-42,10 грн.

При этом, по его мнению, курс евро будет находиться в пределах – прием 48,20-48,65 грн и продажа 48,80-49 грн.

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"Указанные выше расчетные курсы по доллару и евро могут быть скорректированы некоторыми владельцами обменок на "плюс-минус" 5−10 копеек в зависимости от их индивидуальных задач и уровня конкуренции в конкретном регионе", - указал эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 21 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,75 гривни за единицу американской валюты. При этом официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,61 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,74 - 41,77 гривни за доллар, а евро – 48,60 - 48,62 гривни за единицу единой европейской валюты.

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