Продать доллар можно в среднем по курсу 40,75 грн, а евро - 46,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 16 апреля, снизился на 15 копеек и в среднем составляет 41,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 40,75 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 30 копеек и составляет 47,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,20 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 40,89 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,75 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 46,70 грн/евро, а курс продажи - 46,40 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 16 апреля, составляет 83 660 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 448 200 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 16 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,18 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро установлен на уровне 46,61 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 42 копейки.

Аналитики инвестгруппы ICU отметили, что сейчас гривна остается на 1,5% крепче, чем в начале года. Незначительное ослабление, наблюдавшееся на прошлой неделе, вряд ли свидетельствует о переходе НБУ к постепенному ослаблению курса гривны.

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