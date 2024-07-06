Евровалюта останется основным инструментом для спекуляций на наличном валютном рынке, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний и отделений банков в субботу, 6 июля, будет находиться в пределах коридора: прием от 40,40 до 40,70 грн/долл. и продажа от 40,80 до 41,10 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро владельцы обменников выставят в пределах: прием от 43,70 до 44,20 грн/евро и продажа от 44,30 до 44,60 грн/евро, уверен эксперт

"Евровалюта останется основным инструментом для спекуляций на наличном валютном рынке на этих выходных", - считает Козырев. Видео дня

По его словам, война налагает свой отпечаток на поведение владельцев обменников в части курсообразования:

"И учитывая, что спрос на наличную валюту со стороны граждан сохраняется стабильно высоким, - снижать ценники продажи наличной валюты обменникам особого резона нет. Но и играть "на повышение" у них сейчас особенно не получится, ведь начало нового месяца снова открыло для желающих прикупить валюту возможность сделать это не только "живьем" в обменниках, но и через покупки долларов и евро на карты. И поскольку карточный курс банков иногда более привлекательный, чем наличный, многие украинцы этим активно пользуются, что снижает спрос на наличную валюту в обменниках".

Курс доллара в Украине на 8 июля

Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,54 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку.

А официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 43,86 грн/евро, то есть гривна снизилась на 8 копеек.

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