Со 2 апреля валютный рынок вошел в свой обычный рабочий ритм, но потом сработал "фактор Трампа", напомнил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 6 апреля, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделений банков будет находиться в пределах широкого коридора: прием - от 40,75 до 40,90 грн/долл. и продажа - от 40,95 до 41,20 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 44,80 до 45,35 грн/евро и продажа - от 45,40 до 45,75 грн/евро.

"В начале недели сработал фактор завершения месяца и первого квартала, что спровоцировало достаточно высокую активность практически всех клиентов в понедельник, 31 марта, - отметил эксперт. - После традиционной раскачки первого числа, когда большинство компаний и самих банков подводили итоги завершившегося отчетного периода, уже со 2 апреля валютный рынок вошел в свой обычный рабочий ритм".

Видео дня

По его словам, в середине недели сработал "фактор Трампа" и его новых сюрпризов с пошлинами.

"В результате доллар резко просел по отношению к евро и другим валютам, золото в итоге откатилось до уровней около $3060 за унцию к моменту написания статьи, а нефть на опасениях глобальной мировой рецессии, к которой всех толкает такая протекционистская политика Штатов, обвалилась до уровней около $65 за баррель", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, как заявил в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе курс доллара ожидается в пределах 41,4-41,8 грн/долл. на наличном рынке.

По его прогнозу, ситуация на валютном рынке будет достаточно стабильной и прогнозируемой, а текущие курсовые колебания почти ничем не будут отличаться от предыдущих недель.

Вас также могут заинтересовать новости: