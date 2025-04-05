На валютном рынке будут наблюдаться большие разбросы котировок покупки/продажи как по доллару, так и по евро, отметил аналитик.

Курс доллара в субботу, 5 апреля, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделений банков будет находиться в пределах широкого коридора: прием - от 40,75 до 40,90 грн/долл. и продажа - от 40,95 до 41,20 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 44,80 до 45,35 грн/евро и продажа - от 45,40 до 45,75 грн/евро.

По словам Козырева, на украинском наличном валютном рынке будут наблюдаться большие разбросы котировок покупки/продажи как по доллару, так и по евро.

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Эксперт предположил, что некоторые обменники будут пытаться на местном хайпе относительно мирового роста евровалюты сыграть "на повышение", выставляя курс продажи евро в пределах даже до 46 гривень и выше.

"Если граждане не будут скупать столь "дорогой" евро, то финансисты уже с воскресенья начнут возвращать свои котировки продажи евровалюты к среднерыночным для своего региона, чтобы не потерять клиентуру", - отметил аналитик.

Курс доллара в Украине 7 апреля

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 7 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 45,55 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 30 копеек.

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